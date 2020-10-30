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Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киевской области Васильковский горрайонный суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов местных выборов на нескольких участках недействительными.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 01

Под зданием суда собрались два митинга. Один - в поддержку самовыдвиженца на пост мэра Васильковской ОТГ Натальи Баласинович, которая, по результатам первого подсчета бюллетеней, побеждает.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 02

Другой - против Баласинович. 

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 03
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 04
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 05

Фото: Цензор.НЕТ.

Баласинович рассказала Цензор.НЕТ, что митинг "слуг народа" является проплаченным, а половина присутствующих не являются местными жителями.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 06
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 07
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 08
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 09
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 10
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 11
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 12
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 13
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 14

"Конечно, они (Слуга народа. - Ред.) не могут смириться с тем, что простая самовыдвиженка победила с таким огромным разрывом. Они пытаются сейчас просто способом полицейского произвола, давят на правоохранителей, которые вмешиваются прямо в избирательный процесс, выполняют все заказы Дубинского, запугивают членов УИК. Таким образом они думают исказить результаты. Но я уверена, что ничего не получится. Друзья, разница голосов - 1,5 тысячи. Все бюллетени есть, давайте их вынесем в центр города, привезем все центральные телеканалы Украины и перечислим вместе с президентом, министром МВД. Не надо говорить, что у нас тут что-то не так", - сказала Баласинович.

Участники митинга от "слуг народа" отказались комментировать корреспонденту Цензор.НЕТ, почему вышли на митинг.

Отдельные представители коротко объяснили, что Баласинович якобы фальсифицирует выборы и все доказательства этого есть у полиции.

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
  • Павло ШОвте
    6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

    так ось ти яка, зелена діджиталізація
  • ALEX 13 fb91baed
    Дубинского на кол !!!!!
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