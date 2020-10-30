Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факты незаконной вырубки лесных насаждений на территории, принадлежащей Министерству обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, должностные лица военного лесхоза, в том числе главный инженер, наладили схему нелегальной продажи ценных пород деревьев территории ведомственного объекта. Для проведения схемы фигуранты вносили недостоверные сведения в отчетной документации по количеству и санитарному состоянию древесины. Неучтенное лесосырье они реализовывали представителям местных коммерческих структур.

Установлено, что противоправная деятельность должностных лиц привела к убыткам госбюджета на сумму более 260 тыс. гривен.

Сейчас главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

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