Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного расследования, должностные лица военного лесхоза, в том числе главный инженер, наладили схему нелегальной продажи ценных пород деревьев территории ведомственного объекта. Для проведения схемы фигуранты вносили недостоверные сведения в отчетной документации по количеству и санитарному состоянию древесины. Неучтенное лесосырье они реализовывали представителям местных коммерческих структур.
Установлено, что противоправная деятельность должностных лиц привела к убыткам госбюджета на сумму более 260 тыс. гривен.
Сейчас главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.