Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Год такой...
Гнездо коррупции
...но самый коррумпированный
Как-то так...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал пять шагов для выхода из конституционного кризиса в Украине. ВИДЕО
Мнение народа
Ожидание и реальность
Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ
Новые вопросы
ЇЖ ... ТЕ)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин
Стратегия борьбы с COVID-19
Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным
Бывает...
Где-то в "Шарите"
Скоро...
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