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Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Год такой...

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Гнездо коррупции

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...но самый коррумпированный

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Как-то так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал пять шагов для выхода из конституционного кризиса в Украине. ВИДЕО

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мнение народа

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ожидание и реальность

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новые вопросы

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

ЇЖ ... ТЕ)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Стратегия борьбы с COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Бывает...

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Где-то в "Шарите"

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Скоро...

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