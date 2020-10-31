Бригада "Запорізька Січ" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК.
Отмечается, что в номинациях "прицепная артиллерия" и "противотанковая артиллерия" со значительным отрывом от соперников победили артиллерийская батарея 2А36 и противотанковая артиллерийская батарея 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ".
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast
Напомним, в течение месяца на одном из полигонов Киевщины проходили соревнования на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины.
14 батарей прицепной, минометной, противотанковой, самоходной и реактивной артиллерии Сухопутных войск ВС Украины, Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины испытывали себя на прочность в четырех номинациях - индивидуальной, спортивной, тактической и специальной.
Награждение победителей состоится 3 ноября - в День ракетных войск и артиллерии.