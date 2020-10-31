Бригада "Запорізька Січ" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток". ФОТОрепортаж

Командование и личный состав Оперативного командования "Восток" поздравляют командира и личный состав 55 ОАБр "Запорізька Січ" с победой в соревнованиях на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК.

Отмечается, что в номинациях "прицепная артиллерия" и "противотанковая артиллерия" со значительным отрывом от соперников победили артиллерийская батарея 2А36 и противотанковая артиллерийская батарея 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ".

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Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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Напомним, в течение месяца на одном из полигонов Киевщины проходили соревнования на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины.

14 батарей прицепной, минометной, противотанковой, самоходной и реактивной артиллерии Сухопутных войск ВС Украины, Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины испытывали себя на прочность в четырех номинациях - индивидуальной, спортивной, тактической и специальной.

Награждение победителей состоится 3 ноября - в День ракетных войск и артиллерии.

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