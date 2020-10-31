В Измаиле пьяный водитель въехал в дерево: два человека погибли, двое - госпитализированы, - полиция. ФОТО

В Измаиле нетрезвый водитель съехал с дороги в дерево, два человека погибли, еще двое - доставлены в больницу.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

По информации полиции, около пяти часов утра на проспекте Мира 30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и выехал с дороги прямо в дерево.

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"В результате удара с препятствием двое его пассажиров - мужчин, 2001 и 1990 г. р. - погибли мгновенно, еще двое - женщина и мужчина, 1995 и 1986 г. р., - с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель обошелся легкими царапинами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину в медицинском учреждении проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он нетрезв.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержании фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.