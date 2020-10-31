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В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после "общения" с оккупантами одну из них госпитализировали. ФОТОрепортаж

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В оккупированном Крыму матери и жены политзаключенных из так называемой красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир" выходят на одиночные пикеты, протестуя против обвинений их родных в терроризме.

Об этом сообщает гражданская организация "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

Активисты "Крымской солидарности" информируют, что женщины ведут трансляции своих пикетов в Фейсбук. Так стало известно, что около 10 часов утра на одиночный пикет с плакатом "Мой сын - не террорист" в поселке Амурское вышла Зелиха Абхаирова – мама Арсена Абхаирова. 10 дней назад в Южном окружном военном суде гособвинение запросило для него срок 15 лет лишения свободы.

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Около 11 часов дня появился прямой эфир на странице супруги полититзаключенного Рустема Эмирусеинова – Зуре Эмирусеиновой. Для него гособвинение запросило 18 лет лишения свободы. Мать политзаключенного вышла на автомобильную трассу в районе поселка Октябрьское. Женщина простояла всего 3 минуты, после чего подъехали сотрудники полиции и потребовали выключить видеотрансляцию в Фейсбук. Один из мужчин представился "заместителем начальника полиции по охране общественного порядка" и потребовал у пикетчицы документы. Затем от матери и жены политзаключённого потребовали проехать в "полицейский участок".

"Представители правоохранительных органов" требуют объяснений, почему трое людей стоят с плакатом на трассе. Они не считают это одиночным пикетом. Женщины возражают и говорят, что воспользовались законным правом. У всех собирают паспортные данные", - сообщили правозащитники.

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На одиночный пикет вышла также мать политзаключённого Эскендера Абдулганиева - Эмине Абдулганиева.

В итоге мать политзаключенного Зуре Эмирусеинова была госпитализирована в больницу с диагнозом - гипертонический криз, который возник в ходе агрессивного общения с ней оккупантов.

В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 01
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 02
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 03
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 04
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 05
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 06
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 07
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 08
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 09
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 10
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 11
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 12
В Крыму матери и жены политзаключенных вышли на одиночные пикеты: после общения с оккупантами одну из них госпитализировали 13

Как сообщалось, Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов были задержаны 14 февраля 2019 года в оккупированном с. Октябрьское Красногвардейского района. Их обвиняют якобі в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России причислена к экстремистским. Задержанные заявляли, что во время обыска сотрудники ФСБ подбросили в их дома запрещенную религиозную литературу.

3 ноября всем фигурантам красногвардейской группы вынесут окончательный приговор. Оккупанты требуют для них от 15 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Рускамір як він є.
  • Чайка Київ
    Бідні, безправні люди.
  • Федор solovero
    У Криму матері та дружини політв'язнів вийшли на поодинокі пікети: після "спілкування" з окупантами одну з них госпіталізували - Цензор.НЕТ 3570
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