Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос уведомления о подозрении задержанному.