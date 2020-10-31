Памятник погибшему Герою Украины лейтенанту Тарасу Матвииву открыли на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В селе Троицкое Луганской области открыли памятник павшему герою Украины, офицеру 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила лейтенанту Тарасу Матвииву.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, среди участников торжественного открытия мемориала присутствовали военнослужащие бригады, побратимы, нынешний и предыдущий командиры бригады, друзья, отец и невеста Матвиива.

"По инициативе жителей Троицкого памятник установили перед местной школой. Сейчас здесь обучается четыре десятка учеников и десять детей ходят в садик, также расположенный в помещении учебного заведения. Герой погиб на позиции переднего края обороны Украины от российских оккупантов, которая в полутора километрах от школьного двора.

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Во дворе Троицкой школы состоялся торжественный ритуал памяти офицера. Во время мероприятия родные и товарищи Тараса Матвиива в память о погибшем воине высадили вокруг мемориала деревья", - говорится в сообщении.

В ОС напоминают, что лейтенант Тарас Матвиив погиб 10 июля недалеко села Троицкое Попаснянского района. Во время минометного обстрела российско-оккупационными войсками в один из блиндажей его взводного опорного пункта попала мина. Матвеев, рискуя жизнью, спас двух подчиненных военнослужащих, а сам погиб.

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Указом Президента Украины от 13 июля 2020 года младшему лейтенанту Тарасу Матвииву присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Прошу, не отдавайте свою свободу и права из-за паники и страха. Затем их придется возвращать кровью", - так говорил Герой Украины лейтенант Тарас Матвиив.

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