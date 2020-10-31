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Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве. ФОТОрепортаж

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На столичных Позняках строительный кран упал на проезжую часть и повредил припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около полудня. Строительный кран рухнул на проезжую часть улицы Мишуги.

"Спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказано в сообщении.

Кран удалось поднять при помощи еще двух кранов. Сейчас на месте работает полиция. Следователи выясняют, допустили ли строители какие-либо нарушения.

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Топ комментарии

  • Привет
    Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
    Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
  • Нестор Нетописець
    Кран падає елементарно із за безтолкового (якраз) крановщика.
  • Storm UA
    Походу крановщик голосовал за Зеленского.
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