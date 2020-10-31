Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве. ФОТОрепортаж

На столичных Позняках строительный кран упал на проезжую часть и повредил припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около полудня. Строительный кран рухнул на проезжую часть улицы Мишуги.

"Спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказано в сообщении.

Кран удалось поднять при помощи еще двух кранов. Сейчас на месте работает полиция. Следователи выясняют, допустили ли строители какие-либо нарушения.

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