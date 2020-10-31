Протестующие требовали не вводить жесткий карантин в Ужгороде. ФОТО

Участники акции протеста у здания Закарпатской обладминистрации требовали не вводить в находящемся в "красной зоне" Ужгороде жесткие карантинные ограничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Усиленные карантинные мероприятия в городе должны ввести с понедельника, 2 ноября.

По мнению протестующих, карантин убьет их бизнес и оставит их без работы.

"Если сейчас все закроют, то мне нечем будет кормить детей. Поэтому я пришел. На своей странице я призвал людей, чтобы пришли. Меня сейчас больше волнует, чтобы предприниматели не потеряли доход, потому что мы от этого теряем тоже", - рассказал участник акции, повар Константин Донец.

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К протестующим вышли председатель ОГА Алексей Петров и мэр Ужгорода Богдан Андриив, который озвучил свои предложения относительно карантина.

"Не запрещать работу садиков, обучение школьников до 4-х классов, а учащиеся 5-11 чтобы перешли на дистанционное обучение. Не запрещать работу общественного транспорта в нашем городе и работу магазинов, кафе", - предложил Андриив.

Председатель Закарпатской ОГА Петров отметил, что в Ужгороде много инфицированных коронавирусом нуждаются в госпитализации: "Вы знаете сколько у нас в Ужгороде тяжелобольных, нуждающихся в госпитализации в день? 30! 30 в день! У нас осталось 100 коек".

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Ужгород отнесли к "красной" зоне, так как уровень заболеваемости COVID-19 в городе в течение двух недель был - 423 случая на 100 000 населения, а должно быть не более 320-ти. Со времени пандемии 42 ужгородца умерли от осложнений болезни. Всего в городе подтвердили почти 3000 случаев COVID-19.