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Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас. ФОТО

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Владимир Веселкин, собственник расположенного в оккупированной Горловке предприятия "Арго", которое отняли террористы, показал на фото разруху на месте процветающего бизнеса.

Фотографии Веселкин опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше здесь работали люди по различным профессиям. Люди получали заработную плату, а город налоги", - написал Веселкин.

По его словам, до оккупации Горловка была достаточно состоятельным городом.

"Потом пришла к нам Россия, ну, как пришла - на танках приехала. Обозвала нас "ДНР" ... И как следствие - ни работы, ни налогов. Сплошная бедность", - добавил предприниматель.

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Веселкин утверждает, что у местного населения есть два способа прокормиться: или перебиваться случайными заработками, или идти воевать на стороне оккупантов.

Согласно данным из реестров, предприятие "Арго" занималось изготовлением изделий из бетона и неспециализированной оптовой торговлей.

Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 01
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 02
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 03
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 04
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 05

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Свободна экономическая ЗОНА..
    Зе-зе-зе, подивись !!
  • Ivan Pidbujpata
    На лазі теж кацапи хозяйнічалі междупрочім...
    А електрон переключився на електротранспорт... працює потроху
  • саша паламарчук
    А хто був власником ЛАЗа, випадково не кацап?
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