Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас. ФОТО
Фотографии Веселкин опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше здесь работали люди по различным профессиям. Люди получали заработную плату, а город налоги", - написал Веселкин.
По его словам, до оккупации Горловка была достаточно состоятельным городом.
"Потом пришла к нам Россия, ну, как пришла - на танках приехала. Обозвала нас "ДНР" ... И как следствие - ни работы, ни налогов. Сплошная бедность", - добавил предприниматель.
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Веселкин утверждает, что у местного населения есть два способа прокормиться: или перебиваться случайными заработками, или идти воевать на стороне оккупантов.
Согласно данным из реестров, предприятие "Арго" занималось изготовлением изделий из бетона и неспециализированной оптовой торговлей.