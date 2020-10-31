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"Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО

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Жительницу Жодино Ираиду Миско приговорили к штрафу в 540 белорусских рублей (5800 грн) за фото бело-красно-белой пастилы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание Ex-press.

75-летняя жительница Жодино Ираида Миско - кандидат сельскохозяйственных наук. После того, как Лукашенко захватил власть в Беларуси, объявив себя победителем сфальсифицированных выборов, она стала выходить на акции протеста с бело-красно-белым флагом.

Выражает протест зефиркой: в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку 01

В суде против Миско милиционеры представили 6 протоколов и вещественные доказательства - в том числе фотографию, на которой пенсионерка держит в руках бело-красно-белую пастилу.

"Да, это так она выражает протест. Зефиркой", — сообщил суду капитан милиции Евгений Семашко.

Выражает протест зефиркой: в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку 02

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После суда Ираиде Миско сообщили, что на нее у милиции есть и другие протоколы. Во второй половине дня в ее квартиру пришли сотрудники городского отдела внутренних дел. Они провели осмотр и изъяли компьютер.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    маразм? или таки террор?
  • Roman Vovnenko 20980e7d
    Протест зефіркою, це жесть. Бацька так довго не витримає.
  • Maxim Ak-Murza
    О, майн Гот! Решил хряпнуть чарку своей абрикосовки "Злий Бандеривец" урожая пр. года, отрезал шматок Сала, а там...Вы не поверите!!! - бело-красно-бело. Только литвину не говорите, а то он меня в фОшызды запишет. И,таки Будьмо! "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку - Цензор.НЕТ 6424
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