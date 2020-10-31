С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине. ФОТО

В селе Новорайск Бериславского района Херсонской области состоялось прощание с Михаилом Григорьевичем Старостиным (позывной Тихий). Он погиб 30 октября в районе поселка Водяное Донецкой области во время вражеского обстрела со стороны наемников РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Михаилу было 30 лет. Он был спокойным, очень уравновешенным, никогда не паниковал, - рассказывает Александр Куса, прослуживший с Михаилом 2 года.

"Таких людей, как он, надо снайперами ставить. Это человек, реально, золотые руки. Все позиции свои, блиндажи, он делал, как для бога. На него полагались офицеры. Ему не нужен был приказ. Ему надо было сказать: "Мишань, выручи". Он никогда не отказывал", - рассказал побратим.

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Михаил Старостин с 2010 года служил в Крыму. Вместе с ним в 2014-м оттуда выходил Дмитрий Глова.

"Никогда ни на кого не кричал. На рейсе могло быть трудно, тогда он мог спокойно с улыбкой сказать, что надо сделать. Знаю его около 8 лет. Ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал. До сих пор не верится. Будем возвращаться назад как-то. Он всегда будет с нами там", - говорит товарищ.

Классная руководительница Михаила Алла Сухая вспоминает о Михаиле так: "Например, убираем участок. Получастка делает класс, а получастка - Миша. У нас была на Андрея вечеринка. И вытаскивали, кому какой парень попадется. И вот одной девочке попался Миша. И все: ой, как мы тебе завидуем, потому что Миша такой трудолюбивый и очень хороший. Мне так больно. Это такой ребенок".

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На фронте Михаил тосковал по дому, говорит руководительница центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловська.

"Он, узнав, что приехали из Херсона, подошел к нам и говорит: "А я из Херсонской области. Из Бериславского района". Откуда же? Из Новорайска. И мы так тепло пообщались с ним. Встречались еще несколько раз. Приветливый, веселый был", - рассказывает женщина.

У Михаила Старостина остались мать, жена и трое сестер.