Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.
Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.
"Среди мебели, матрасов, памперсов и других бывших в употреблении вещей лабрадор ретривер Бадди молниеносно вынюхал в картонных коробках большую партию медпрепаратов, ограниченных к ввозу на территорию Украины", - сказано в сообщении пограничников.
Также на Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО
Пакет документов для гуманитарного груза готовило должностное лицо немецкой компании - отправителя груза. На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.
Психотропные препараты, для ввоза которых нужны разрешительные документы, изъяли.
Дело направят в суд.