Мужчина облил свою семью химвеществом, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас злоумышленнику следователи сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти и одного года, полицейские получили вечером 31 октября от медиков.

В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители выяснили, что телесные повреждения жительнице райцентра и ее детям во время ссоры нанес 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилось неустановленное ​​химическое вещество, и облил им женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Сейчас пострадавшие находятся в медицинских закладах. Злоумышленника полицейские задержали. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Бутылку, в которой находилась неустановленная ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

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