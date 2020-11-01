Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года. ФОТОрепортаж

На площади Рынок во Львове 1 ноября общественная организация "Общество поиска жертв войны "Память" традиционно организовала театрализованное военно-историческое действо "Провозглашение Западно-Украинской народной республики" и "Бои за столицу - Львов".

Реконструкторы оделись в военную форму и гражданские наряды начала ХХ века, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Участники акции раздавали зрителям обращение Украинского национального совета к галичанам о провозглашении Западно-Украинской народной республики, рассказывали о событиях Ноябрьского чина.

Также на площади Рынок воссоздали эпизод боев между украинскими и польскими воинами, которые были в ноябре 1918 года.

Театрализованное действо имеет просветительскую цель, чтобы напомнить львовянам о событиях, которые сыграли важную роль в украинской истории, об одной из героических страниц украинцев, отметили организаторы мероприятия.

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Ноябрьский чин или срыв, как называют это историческое событие, состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года, когда власть в городе перешла к украинцам, сечевые стрельцы захватили все важные административные здания и военные склады, на которые вывесили украинские флаги. Среди этих зданий были Галицкий краевой сейм и магистрат, почта, вокзал, цитадель.

Этому предшествовало 19 октября 1918 года, когда украинцы провозгласили, что будут создавать свое государство в пределах Австро-Венгерской империи.

9-13 ноября провозглашается Западно-Украинская народная республика. Украинская армия, чтобы избежать окружения, покинула Львов в ночь на 22 ноября 1918 года, но бои продолжались на окраинах. Силы между украинскими и польскими войсками были неравные, когда подошли регулярные подразделения. Они отвоевывали объекты, захваченные украинскими войсками.

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Провозглашение Объединения УНР и ЗУНР в единое соборное государство состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

1 ноября как День Ноябрьского чина в Галичине чествуют с начала 1920-х годов.

Сегодня, в годовщину провозглашения ЗУНР во Львове на Лычаковском и Яновском кладбищах прошли панихиды у могил украинских сечевых стрельцов и воинов Украинской Галицкой армии. На Лычакове похоронены воины УГА, Дмитрий Витовский - госсекретарь военных дел ЗУНР, Тысовский - основатель "Пласта", Михаил Галущинский - комендант легиона Украинских сечевых стрельцов, Евгений Петрушевич - президент Национальной Рады ЗУНР.

На Лычаковском кладбище покоятся и польские воины, которые погибли, защищая Львов в 1918-1919 годах. Сюда традиционно 1 ноября приходят представители польских обществ и зажигают лампадки.





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Фото: city-adm.lviv.ua