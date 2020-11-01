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Защитники прав животных провели акцию в центре Киева. ФОТОрепортаж

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На Контрактовой площади в столице прошла акция, посвященная Всемирному дню вегана. Ее участники призывали отказаться от любых товаров животного происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Демонстранты жгли файеры и развернули два баннера с надписями – Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".

Участники акции, на лица которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.

Также на Цензор.НЕТ: Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Некоторые из участников акции на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.

Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.

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Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 02
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 03
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 04
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 05
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 06
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 07
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 08
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 09
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 10
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 11
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 12
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 13
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 14
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 15
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 16
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева 17

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6262
  • Шрек Баблокат
    Защитники прав животных провели акцию в центре Киева - Цензор.НЕТ 6187
  • Diogen Gdl
    Пусть убеждают хищников есть траву вместо мяса. Тех же медведей или тигров. Тупость она заразительна.
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