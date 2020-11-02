Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска. ФОТО

Стрельба произошла вечером 1 ноября. Мужчина ранил двоих горожан, один из них в ответ выстрелил из травмата. За 10 минут до этого на соседней улице подстрелили девушку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападавшего", - сказано в сообщении.

Всех участников происшествия задержали на месте и доставили с травмами в медучреждения.

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"Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали", - добавили в полиции.

Сейчас следователи выясняют, связаны ли между собой 2 этих инцидента.







