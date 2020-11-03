В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
Затем фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций они получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам в результате функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен.
В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.