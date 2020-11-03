Новости Фото

В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ. ФОТОрепортаж

3 45526
Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм "тенизации" национальной экономики на рынке светлых нефтепродуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.

Затем фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За обеспечение таких операций они получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам в результате функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.

Также читайте: СБУ проверила состояние авиационной безопасности в отечественных аэропортах для предотвращения террористических угроз

В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 01
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 02
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 03
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alter Nator
    кстати, об экономике и технологиях:
    3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
    Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».

    -Доктор в мене ззаду шось шуршить

    -Хм...так у вас тут газєта застрягла

    -Шо правда?

    -Нєт...Ізвєстія
  • Mathey Klausnik
    Вали на папередника! При Зе коррупции нет! Не верите? Так он же сам сказал! Я даже видосик видел! В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864
  • Alter Nator
    статья как раз о папередниках
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости