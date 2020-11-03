Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить какие-либо правонарушения, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.
В полиции добавили что, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции: "В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации".
Также известно, что утром возле Верховной Рады одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские оказали мужчине первую домедицинскую помощь.