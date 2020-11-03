Прокурор Сум Вольченко с женой и ребенком погибли в результате ДТП на Полтавщине. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации, автомобиль "LEXUS", под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем "DAF" с полуприцепом "КRONE", под управлением водителя, 1984 года рождения, жителя Донецкой области.
В результате ДТП водитель автомобиля "LEXUS" и его два пассажира - женщина, 1991 года рождения и малолетний ребенок, 2017 рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля "DAF" доставлен в местную больницу.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.
На сайте Офиса Генпрокурора выразили соболезнования в связи с смертью прокурора.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и дочь. У семьи остался пятилетний сын. Александр Вольченко работал в органах прокуратуры 7 лет. Высококвалифицированный и профессиональный прокурор, настоящий товарищ - таким он останется в сердцах тех, кто его знал. Коллектив органов прокуратуры глубоко соболезнует родным, близким и коллегам Александра Вольченко. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим", - говорится в сообщении.