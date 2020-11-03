Прокурор Сум Вольченко с женой и ребенком погибли в результате ДТП на Полтавщине. ФОТО

ДТП произошло 2 ноября, около 19 часов, на 227-м километре автодороги "Кролевец-Сумы-Пирятин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, автомобиль "LEXUS", под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем "DAF" с полуприцепом "КRONE", под управлением водителя, 1984 года рождения, жителя Донецкой области.

В результате ДТП водитель автомобиля "LEXUS" и его два пассажира - женщина, 1991 года рождения и малолетний ребенок, 2017 рождения, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля "DAF" доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

На сайте Офиса Генпрокурора выразили соболезнования в связи с смертью прокурора.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и дочь. У семьи остался пятилетний сын. Александр Вольченко работал в органах прокуратуры 7 лет. Высококвалифицированный и профессиональный прокурор, настоящий товарищ - таким он останется в сердцах тех, кто его знал. Коллектив органов прокуратуры глубоко соболезнует родным, близким и коллегам Александра Вольченко. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим", - говорится в сообщении.

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