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Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли. ФОТО

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Сегодня, 3 ноября под стены Верховной Рады с требованием услышать легальный бизнес вышли предприниматели, которые за прошлый год заплатили около 80 млрд грн. налогов в бюджеты всех уровней и создали 1,2 млн. рабочих мест.

Предприниматели требуют не рассматривать популистские законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют контроль за расчетными операциями, требуют внедрить фискализацию в рисковых отраслях торговли с января 2021года. Отмена контроля, по их мнению, приведет к тенизации экономики и увеличению контрабанды, которая сегодня уже составляет только по пяти рисковым отраслях торговли 52% или 139,9 млрд. грн. от общего объема нелегального импорта, сообщает Цензор.НЕТ.

Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли 01

Участники акции "Детенизация - это цивилизация" отмечают, что некоторые депутаты и представители оппозиционного протестного движения за предоставление льготных условий ведения бизнеса для отдельной группы предпринимателей, манипулируют нормами законов и вводят общество в заблуждение.

Так детенизационными законы 128 и 129 не вводится фискализация для микро-предпринимателей, торгующих на рынках на 1 группе ФЛП, то есть реализуя яблоки или носки на рынке - кассовый аппарат не нужен, как и вести учет и иметь документы подтверждающие происхождении товаров. Другим налогоплательщикам не обязательно для фиксации расчетных операций покупать дорогой стационарный кассовый аппарат, достаточно загрузить бесплатное программное приложение на телефон, которое для удешевления и упрощения процесса фискализации разработала государственной налоговая служба. Также мифом является то, что всем нужно вести учет товаров, на самом деле, это касается только нескольких рисковых групп товаров, а именно лекарств и медицинских изделий, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники.

Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли 02

Манипулируя законами, сторонники отмены контроля за расчетными операциями, хотят оставить лазейки внутри страны, для реализации контрабанды и уклонения от уплаты налогов.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    а-ха)))) ..ля. Отетот десяток подставок под одинаковые плакаты заплатили 80 миллиардов налогов?) И хотят кассовых аппаратов? та нахер пошли со своими аппаратами разом
  • Andriy Kalnyshevsky
    Какая-то гнида, собирающаяся некисло наварить на продаже ЕККА, наняла клоунов которые от имени предпринимателей, хотят, к их и так дохлому бизнесу, добавить еще и затраты на кассовые аппараты.
  • Паравоз
    Предприниматели требуют усилить давление власти на предпринимателей?
    Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
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