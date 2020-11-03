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Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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3 ноября в Виннице полицейские управления уголовного розыска и Вышинского отделение полиции по силовой поддержке бойцов корда задержали супругов, подозревается в незаконном лишении свободы 25-летнего винничанина. Пострадавшего избили, надели на голову мешок, угрожали пистолетом, завезли на территорию частного домохозяйства и удерживали в подвальном помещении в течение суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего с тем, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников бойцы спецподразделения КОРД в момент передвижения преступников на автомобиле в центре Винницы.

При осмотре автомобиля полицейскими был изъят мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 01

Предварительным следствием установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, кторый работал у них, в краже 12 тыс. гривен. Пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.

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По словам потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 02

Сейчас 36-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена ​​в ходе следствия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 03
Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 04
Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 05
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
  • SergTranscarpathian
    Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
  • SergTranscarpathian
    Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
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