Зеленский обсудил с президентом МККК Маурером освобождение пленных, поиски без вести пропавших и разминирование на Донбассе. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил главу МККК за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Маурера за постоянную гуманитарную помощь, которую Украине предоставляет Красный Крест.

Отдельно глава государства отметил помощь МККК в работе предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает питьевой водой украинцев с обеих сторон линии разграничения.

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Маурер сообщил, что Украина является важнейшей страной в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире. Также президент МККК отметил важность своего визита на Донбасс, в частности на оккупированную часть. Ведь это позволит увидеть реальную ситуацию в регионе.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа МККК к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования в Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это будет иметь влияние на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности. Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждены в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.

Также глава МККК приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации оказания помощи в этом процессе.

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