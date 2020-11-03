Новости Фото • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС. ФОТО

9 14314
В Луганской области продолжаются работы по оборудованию КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 01

При содействии Командование объединенных сил, все мероприятия проводятся с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня благодаря совместной работе украинской стороны СЦКК с патрулями СММ ОБСЕ.

На КПВВ "Золотое" группа разминирования ГСЧС Украины провела очистку дорожного коридора от взрывоопасных предметов. Кроме того, представители Международного комитета Красного Креста осмотрели площадку для размещения модуля пункта оказания первой медицинской помощи.

Также завершены работы по укладке асфальтового слоя на перекрестке дорог Золотое - Катериновка и Золотое - Первомайск. После выполнения вышеуказанных работ работники начали насыпь обочины щебнем основной трассы на Первомайск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 02
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 03

В районе КПВВ "Счастье" работники Луганского облавтодора продолжают выполнять ремонтные работы на автодороге Н-21 от КПВВ в направлении Луганска.

Также читайте: Через КПВВ "Станица Луганская" не будут пускать как минимум до 15 ноября, - ООС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А смысл? Шоб опять повстанцы и трактористы украли лавочку, а в сатанице луганской?
    На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9982
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Для чого вбухкувати гроші на КПВВ, ще й ті що є, потрібно закрити, щоб сепарня і "любітєлі русского міра" жили на ті подачки з раші, а не їздили в ненависну Україну і скупляли продукти.
  • Костянтин Залізняк
    Тю, а нафіга? Краще б в нас підїзд відремонтували.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости