На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура. ФОТО

3 ноября правоохранителями задержан житель Буковины, бывший посредником в получении взятки для передачи члену военно-врачебной комиссии одного из районных военных комиссариатов (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, взятка в размере 3 тыс. долларов предназначалась за признание двух граждан непригодными для прохождения срочной военной службы.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется причастность члена ВВК к указанной противоправной деятельности.