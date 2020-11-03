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Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях.

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Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 01
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 02
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 03
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 04
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 05
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 06
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 07
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 08
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 09
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 10
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 11
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 12
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 13
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 14
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 15
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 16
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 17

Топ комментарии

  • Envoy
    Ну это же не неделю назад началось ? Уверен , схема работала годами .
  • Денис Шпортун
    Ну и когда посадят кого? Или всех на повышение в Кабмин?
  • Envoy
    ...такая борьба у зели ... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921 Система - это очень крепкая крепость , которую невозможно разрушить за полтора года . Даже если ты Цезарь , а тем более не шут .
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