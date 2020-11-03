Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях.

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