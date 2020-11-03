Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большая стройка" на территории региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из сел культурного центра в рамках проекта "Большая стройка". За более чем полмиллиона гривен фигуранты обещали подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения строительных работ.

Правоохранители задержали обеих чиновников в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, речь идет о реконструкции клуба в с. Мокрая Перечинского района с последующим возведением на его базе социально-культурного центра в рамках проекта "Большая стройка". Из государственного бюджета на этот объект выделено 5,6 млн грн. Часть из этой суммы главный подрядчик уже получил, после чего чиновники потребовали у него 560 тыс. грн взятки за обеспечение беспрепятственного строительства.

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