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Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТОрепортаж

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Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую (минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую) батарею ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 01

Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Артиллеристы награждены денежными премиями в размере 230 тыс и 205 тыс. гривен соответственно.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 02

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Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 03

Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 135 тыс. гривен.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 04
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 05

Лучшей реактивной батареей стали артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Они получат 140 тыс. гривен.

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Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 06

Лучшей самоходной батареей стали воины 26-й артиллерийской бригады. Их ждет денежная премия - 200 тыс. гривен.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 07
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 08

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Напомним, на конкурсе были представлены подразделения Десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил и Сухопутных войск. Всего 14 батарей. Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях - тактической, индивидуальной, специальной и спортивной.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    НАШІ ВІТАННЯ !!!
    Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
  • Yri Simash 021700c1
    Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
  • AbOriginal_UA
    Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
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