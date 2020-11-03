Сбор подписей за отставку судей КС, игра "слуги народа" Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 3 ноября был отмечен выступлением главы Минздрава Степанова, сбором подписей за отставку судей Конституционного суда. Также депутаты обсуждали автомобили журналистов, пиар в СМИ и покупку дорогой недвижимости.

Как провели пленарный день 3 ноября депутаты Верховной Рады - в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР 3 ноября

Нардепы ОПЗЖ Кузьмин и Медведчук





Депутат Третьякова из "СН" тайком играла в компьютерные игры во время выступления главы Минздрава

Выступление министра здравоохранения Степанова, который заявил,что ситуация с коронавирусом близка к катастрофической

Скандальный "слуга народа" Иванисов

"Слуга народа" Яременко с коллегой

Виктория Сюмар из "ЕС"

Сопредседатель фракции "СН" Арахамия нарушает масочный режим. Сегодня ВР проголосовала, что таких нарушителей будут штрафовать

Медведчук с коллегой из "СН" Радуцким

Глава фракции "Голос" Кира Рудык

Третьякова из "СН" Макаренко из ОПЗЖ





Шуфрич с коллегой из "Слуги народа"

"Слуга народа" Шевченко и Анна Скороход, которую одной из первых исключили из пропезидентской фракции

Переписка нардепа ОПЗЖ Виктора Черного с абонентом "Виктор Еременко" обсуждает автомобили журналистов-расследователей

Медведчук с коллегами

"Слуга народа" Качура и член группы "За майбутне" Яценко

Андрей Парубий из "ЕС"





Нардеп из "за майбутне" Дубневич приценивается к 7-этажному дому в центре Львова за 219 млн грн

В президиуме ВР

"Слуга народа" Яременко с коллегой Юрченко





Депутатские гримасы и позы

Член группы "Довіра" Бакунец обсуждает сотрудничество со прессой - "зроблять новинну" и "давай крутнемо рекламу"

Спикер Разумков, Петр Порошенко с коллегой

"Слуга народа" Тищенко

Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко

Слуги народа Тищенко и подозреваемый в коррупции Юрченко





Фракция "Слуга народа" высказали свою позицию против решений Конституционного суда

Фото - Цензор.НЕТ