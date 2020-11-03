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Сбор подписей за отставку судей КС, игра "слуги народа" Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября. ФОТОрепортаж

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День работы ВР 3 ноября был отмечен выступлением главы Минздрава Степанова, сбором подписей за отставку судей Конституционного суда. Также депутаты обсуждали автомобили журналистов, пиар в СМИ и покупку дорогой недвижимости.

Как провели пленарный день 3 ноября депутаты Верховной Рады - в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 01

Начало работы ВР 3 ноября 

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 02

Нардепы ОПЗЖ Кузьмин и Медведчук

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 03
Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 04

Депутат Третьякова из "СН" тайком играла в компьютерные игры во время выступления главы Минздрава 

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 05

Выступление министра здравоохранения Степанова, который заявил,что ситуация с коронавирусом близка к катастрофической

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 06

Скандальный "слуга народа" Иванисов

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 07

"Слуга народа" Яременко с коллегой

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 08

Виктория Сюмар из "ЕС"

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 09

Сопредседатель фракции "СН" Арахамия нарушает масочный режим. Сегодня ВР проголосовала, что таких нарушителей будут штрафовать

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 10

Медведчук с коллегой из "СН" Радуцким

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 11

Глава фракции "Голос" Кира Рудык 

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 12

Третьякова из "СН"  Макаренко из ОПЗЖ

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 13
Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 14

Шуфрич с коллегой из "Слуги народа"

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 15

"Слуга народа"  Шевченко и Анна Скороход, которую одной из первых исключили из пропезидентской фракции

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 16

Переписка нардепа ОПЗЖ Виктора Черного с абонентом "Виктор Еременко" обсуждает автомобили журналистов-расследователей

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 17

Медведчук с коллегами

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 18

"Слуга народа" Качура и член группы "За майбутне" Яценко

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 19

Андрей Парубий из "ЕС"

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 20
Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 21

Нардеп из "за майбутне" Дубневич приценивается к 7-этажному дому в центре Львова за 219 млн грн

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 22

В президиуме ВР

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 23

"Слуга народа" Яременко с коллегой Юрченко

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 24
Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 25

Депутатские гримасы и позы

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 26

Член группы "Довіра" Бакунец обсуждает сотрудничество со прессой - "зроблять новинну" и "давай крутнемо рекламу"

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 27

Спикер Разумков, Петр Порошенко с коллегой 

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 28

"Слуга народа" Тищенко

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 29

Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко 

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 30

Слуги народа Тищенко и подозреваемый в коррупции Юрченко

Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 31
Сбор подписей за отставку судей КС, игра слуги народа Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября 32

Фракция "Слуга народа" высказали свою позицию  против решений Конституционного суда 

Фото - Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Van-Basten Van-Basten
    Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6960
  • Fantomas
    вот и украинская реальность нынешних барыг у власти...
    у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..

    зеленский, а не ***** ли ты гнида???
  • Маркиз
    Парламент разогнал Зеленского

    Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 1884

    Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

    Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

    Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!

    Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.

    Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
    Nick Vest
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