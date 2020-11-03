Сбор подписей за отставку судей КС, игра "слуги народа" Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября. ФОТОрепортаж
Как провели пленарный день 3 ноября депутаты Верховной Рады - в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 3 ноября
Нардепы ОПЗЖ Кузьмин и Медведчук
Депутат Третьякова из "СН" тайком играла в компьютерные игры во время выступления главы Минздрава
Выступление министра здравоохранения Степанова, который заявил,что ситуация с коронавирусом близка к катастрофической
Скандальный "слуга народа" Иванисов
"Слуга народа" Яременко с коллегой
Виктория Сюмар из "ЕС"
Сопредседатель фракции "СН" Арахамия нарушает масочный режим. Сегодня ВР проголосовала, что таких нарушителей будут штрафовать
Медведчук с коллегой из "СН" Радуцким
Глава фракции "Голос" Кира Рудык
Третьякова из "СН" Макаренко из ОПЗЖ
Шуфрич с коллегой из "Слуги народа"
"Слуга народа" Шевченко и Анна Скороход, которую одной из первых исключили из пропезидентской фракции
Переписка нардепа ОПЗЖ Виктора Черного с абонентом "Виктор Еременко" обсуждает автомобили журналистов-расследователей
Медведчук с коллегами
"Слуга народа" Качура и член группы "За майбутне" Яценко
Андрей Парубий из "ЕС"
Нардеп из "за майбутне" Дубневич приценивается к 7-этажному дому в центре Львова за 219 млн грн
В президиуме ВР
"Слуга народа" Яременко с коллегой Юрченко
Депутатские гримасы и позы
Член группы "Довіра" Бакунец обсуждает сотрудничество со прессой - "зроблять новинну" и "давай крутнемо рекламу"
Спикер Разумков, Петр Порошенко с коллегой
"Слуга народа" Тищенко
Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко
Слуги народа Тищенко и подозреваемый в коррупции Юрченко
Фракция "Слуга народа" высказали свою позицию против решений Конституционного суда
Фото - Цензор.НЕТ