Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов. ИНФОГРАФИКА

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес.

Об этом Суспільному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте - Александр Фельдман из ОПЗЖ (14,32%). "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат (7,24%), едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев (6,6%). Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский (0,11%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

В то же время, 3 ноября некоторые СМИ сообщили о смерти Геннадия Кернеса, на что директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко ответил в Facebook: "Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинскими - проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат - сразу вылет в Харьков. Волна слухов о смерти, запущенная со сливных интернет-бочков, связана исключительно с тем, что 6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также смотрите: Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ИНФОГРАФИКА

Геннадий Кернес побеждает в выборах мэра Харькова третий раз. Он возглавляет город с 2010 года.