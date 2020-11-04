Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку. ФОТО

Народные депутаты принесли в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС с просьбой уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.