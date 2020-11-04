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Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов. ФОТОрепортаж

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Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра на случай беспорядков, в связи с проходящими в стране выборами.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести заградительные конструкции на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где, как напоминает телеканал, проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 01
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 02
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 03
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 04
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 05
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 06
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 07

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К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 08
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов 09

В частности, к беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.

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