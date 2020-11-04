Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов. ФОТОрепортаж

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра на случай беспорядков, в связи с проходящими в стране выборами.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести заградительные конструкции на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где, как напоминает телеканал, проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.















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К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.





В частности, к беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.