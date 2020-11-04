Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли 3 человека, в том числе ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вязивок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости.
При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и трехлетний ребенок", - сказано в сообщении.
В 09:30 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.