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Маркив вылетел из Италии в Украину. ФОТОрепортаж

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Украинский нацгвардеец Виталий Маркив вылетел из Италии в Украину.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Вылетаем в Киев! Встречайте!" - сообщил он.

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"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, только что вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Через три часа готовимся встречать Несгибаемого Защитника Украины, который 1222 дня провел в неволе по жестоким и несправедливым обвинениям", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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Топ комментарии

  • EUkozak
    Самолетик - явно бизнес-джет.
    Ну да ладно.
    Редкий случай, когда все правильно...
  • Asieleh Hatem
    Украинцы в Италии ОЧЕНЬ ждали этого момента и молились Богу! Даже плачем от счастья!
  • Andriy Kalnyshevsky
    Без "президента особисто" і кошаки не родяться Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4396
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