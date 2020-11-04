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Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков. ФОТО

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Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" завершило капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Еще более десятка таких машин выездные бригады завода восстановили в местах дислокации войск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении ", - цитирует пресс-служба замдиректора по производству Львовского бронетанкового завода Богдан Шандра.

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Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - это основной пожарный танк на вооружении Вооруженных силах Украины. Ее используют там, куда не может добраться другая пожарная техника.

ГПМ-54 создана на базе танка Т-55, содержит цистерну для воды емкостью 9 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой с расстояния 60 метров. Пожарный танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники, а бронированный корпус и фильтровентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.

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Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 01
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 02
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 03
Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков 04

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    "крупнейшую за годы независимости"

    Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
  • Шрек Баблокат
    а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
  • Vasily G
    модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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