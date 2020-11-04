Львовский бронетанковый завод модернизировал крупнейшую за годы независимости партию пожарных танков. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" завершило капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Еще более десятка таких машин выездные бригады завода восстановили в местах дислокации войск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении ", - цитирует пресс-служба замдиректора по производству Львовского бронетанкового завода Богдан Шандра.

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Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - это основной пожарный танк на вооружении Вооруженных силах Украины. Ее используют там, куда не может добраться другая пожарная техника.

ГПМ-54 создана на базе танка Т-55, содержит цистерну для воды емкостью 9 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой с расстояния 60 метров. Пожарный танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники, а бронированный корпус и фильтровентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.

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