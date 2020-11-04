Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом. КАРТА

Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области.

Об этом на брифинге 4 ноября сообщил и.о. Командующего Операцией Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.

"По результатам встречи ТКГ согласованы четыре участка разведения сил и средств. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое ", - отметил Ганущак.

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Участки Петровка, Славяносербск и Нижнетеплое расположены на Луганщине, между участками, где уже развели войска - Золотое и Станица Луганская.

Другой участок, Григорьевка, находится в Донецкой области, на Приазовье, между Старогнатовкой и Чермалыком.

Однако, точной даты, когда планируют проводить очередное разведения, Ганущак не назвал.

"По дате я вам сказать не имею возможности, но участки мы готовим к разведению", - добавил военный.

По данным штаба ООС, на участках, где развели войска еще в 2019 году, сейчас спокойно.

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"Ситуация после разведения участков в Станицы Луганской, Золотом и Петровском в целом остается стабильной и контролируемой. Там сегодня работают представители миссии ОБСЕ, представители СЦКК, которые следят за ситуацией, которая там происходит", - рассказал журналистам и.о. Командующего Операцией Объединенных сил.