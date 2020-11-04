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Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 000 долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали председателя РГА, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки.

Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 02

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Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ 03

Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
  • буков
    Так це РДА, їх призначають.
  • буков
    Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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