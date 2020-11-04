Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 000 долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.
Правоохранители задержали председателя РГА, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки.
Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.