Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд. ДОКУМЕНТ

Проект решения Конституционного Суда с толкованием норм Основного Закона о праве собственности украинского народа судья КС Сергей Сас, возможно, обнародовал, чтобы создать "переговорный ресурс для торгов".

Такое мнение высказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в колонке на ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"4 ноября 2020 года произошло беспрецедентное событие - не какой-то анонимный источник, а действующий судья Конституционного Суда, бывший депутат Верховной Рады Украины многих созывов, многолетний заместитель председателя фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Сергей Владимирович Сас вынес на суд общественности проект решения Конституционного Суда по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа за пределы условной "совещательной комнаты", - пишет Лещенко.

Мотив такого действия для него не совсем понятен. "Предполагаю, что уважаемый судья стремился услышать стороннее мнение по поводу решения. Возможно, он не уверен в его обоснованности. Хочу верить, что это именно так, и публикация проекта не имеет целью, скажем, создание "переговорного ресурса" для торгов в вопросе о дальнейшей судьбе Конституционного Суда и его членов", - добавил глава Госгеокадастра.

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Лещенко отметил, что в проекте решения много противоречий, логических и фактических ошибок.

"Для того, чтобы показать уровень его обоснованности, достаточно просто сравнить ключевые положения предусмотренной проектом резолютивной части решения положениям Конституции Украины", - заявил глава Госгеокадастра и добавил к публикации цитаты.

Как отмечает ZN.UA, судья КС Сас обратился к изданию с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.

"Соответствующий документ КСУ принял за основу. Очевидно, он и станет решением по делу", - пишет издание.

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Судья Сас, в частности, считает, что причиной ситуации с КСУ является "не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

Проєкт.pdf by Юлія Москаленко

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 ноября рассмотреть вопрос о рынке земли. Позже появилась информация, что решение еще не вынесено.

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