Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ. ФОТО

За сутки в Зоне отчуждения пограничники дважды задерживали сборщиков грибов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Грибники, жители соседних сел, незаконно проникли в чернобыльскую зону и на момент встречи с правоохранителями собрали около 40 килограммов грибов.

Сотрудники полиции оформили на грибников административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению (Статья 46-1 КУоАП). Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли.

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Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного преступления. В частности, ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов.

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