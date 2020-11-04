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Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ. ФОТО

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За сутки в Зоне отчуждения пограничники дважды задерживали сборщиков грибов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ 01

Грибники, жители соседних сел, незаконно проникли в чернобыльскую зону и на момент встречи с правоохранителями собрали около 40 килограммов грибов. 

Сотрудники полиции оформили на грибников административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению (Статья 46-1 КУоАП). Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли.

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Пограничники не допустили вывоз из Чернобыльской зоны 40 кг грибов, - ГПСУ 02

Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного преступления. В частности, ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов.

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Топ комментарии

  • Ivan Pidbujpata
    А метал , пропитаний радіацією , який розтягнули на брухт , після переплавки небезпечний?просто цікаво?
  • Fjall_Raven
    у лисапедиста явно мелкие, по 3. а от у того шо с вёдрами явно крупные, чернобыльские! даже не по 5, а по 7-8. гдэ-то так ))
  • Ivan Pidbujpata
    Так то були не гриби а раки...і не сегодня а вчєра...
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