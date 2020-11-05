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Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На южном направлении, в инженерно-саперных подразделениях, подчиненных Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которые несут боевую службу у побережья Черного и Азовского морей, продолжаются практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование ОС ВСУ.

В частности, на суше, украинские воины осуществляют тренировки по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3. В свою очередь, на десантно-доступных участках морского побережья - плавающими транспортерами ПТС-2.

"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также генерал добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой много эшелонированного огневого поражения, значительно сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", - подытожил Наев.

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Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 01
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 02
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 03
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 04
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 05
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 06

Топ комментарии

  • oleg Shemet
    Для тих, хто вважає військові навчання української армії дитячими іграшками, привожу офіційні дані. Міноборони Росії запланувало проведення в 2020 році 4800 військових навчань, та 9000 практичних мероприємств бойових тренувань. Питання є?
  • Alexandr Yermolenko
    Заранее подготовленные укрепления с системами инженерных заграждений и огневого поражения, значительно сковывают действия противника.Классика. Нет предела Совершенству)))
  • Федор Бахманов
    Головне, щоб набутті навички стали в нагоді при виконанні бойових завдань! Безперечно - військові молодці, що постійно проводять навчання,та підтримують свою боєздатність
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