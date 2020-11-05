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В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На днях на Сквирщине нашли в лесу тело неизвестной женщины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения около двух недель назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По словам руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова, в раскрытии особо тяжкого преступления профессионально сработали сотрудники Главного управления полиции Киевщины совместно с сотрудниками Сквирского отдела полиции. Они сразу начали ряд необходимых полицейских мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уже через несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка. Также полицейские установили ее родных, которые указали, что женщина две недели назад продала квартиру в городе Одесса, а потом с ней пропала связь.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 01

В дальнейшем правоохранители оперативным путем установили круг знакомых, с которыми женщина общалась в последние дни своей жизни.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 02

Как выяснилось, женщина в наследство получила квартиру в городе Одесса. Знакомый мужчина уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги.

В Киев он приехал на автомобиле. В компании общих друзей они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на потерпевшую и задушил ее. Тело спрятал в лесу.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 03

Чтобы уничтожить какие-либо доказательства, подозреваемый в дальнейшем сжег свой автомобиль.

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Во время обыска по месту его приживания полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция 04

Злоумышленника полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

У погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Знакомый мужсина уговорил ее продать квартиру.



    Вот так и в Украине знакомый всем мужчина, вывалившись из-за шторки, как гнусавый гном уговорил 73 % зебилов проголосовать за него на выборах В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция - Цензор.НЕТ 8199
  • 5 копійок
    Це ще не розпочався розпродаж землі.
  • 5 копійок
    Патамушта така субстанція як зебіли живе безмазгов.
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