Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж

В ряде американских городов в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов в ключевых штатах вспыхнули протесты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.







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В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.











Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.









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Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.

Ранее штаб Трампа заявил, что подает иски с требованием остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Джорджии. В то же время Джо Байден объявил о готовности бороться в суде со штабом республиканцев.

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Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.