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Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж

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В ряде американских городов в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов в ключевых штатах вспыхнули протесты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.

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Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 02
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 03

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В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 04
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 05
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 06
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 07
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 08

Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.

Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 09
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 10
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 11
Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты 12

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Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.

Ранее штаб Трампа заявил, что подает иски с требованием остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Джорджии. В то же время Джо Байден объявил о готовности бороться в суде со штабом республиканцев.

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Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Результаты выборов в США:
    1. Байден 38%
    2. Андрій Пальчевский 33%
    3. Трамп 29% Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 7427
  • olele
    ...походити б і послухати, де і хто з протестувальників шпрехає на "вєлікомогучєм"

    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
    3 ноября, 03:26 ·

    (...)
    ...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

    Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
  • Igor Lemke dd5e2437
    Якщо хлопці з балалайками за спинами не 'допоможуть'
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