Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж
Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.
Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.
Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.
Ранее штаб Трампа заявил, что подает иски с требованием остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Джорджии. В то же время Джо Байден объявил о готовности бороться в суде со штабом республиканцев.
Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.