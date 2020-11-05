В магазине стройматериалов на Киевщине произошел взрыв, пострадали двое работников, - Нацполиция. ФОТО

В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимацию, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, специалисты ГСЧС.

Сообщения о взрывах в одном из магазинов строительных материалов в полицию поступило вчера, 4 ноября, утром.

Также место взрыва осмотрели работники газовой службы, сообщили, что помещение не газифицировано.

Предварительная причина происшествия - сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина.

Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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