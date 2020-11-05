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Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина. ФОТО

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Старший оперуполномоченный продавал амфетамин по 400 грн за грамм. Коллеги провели у него две контрольных закупки и задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина", - сказано в сообщении.

Полицейского задержали и собираются сообщить ему по подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (торговля наркотиками). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • Spartacuss
    Наверняка из ОБНОНа
  • Богдан Лаба
    Цензоре, коли ви вже почнете спочатку поширювати україномовні новини, а лише потім перекладати їх на московську? Якщо потрібні перекладачі, звертайтеся
  • ALEX SUROVV
    Вспомним кто громче всех кричал что НЕТ легализации марихуаны? Конечно ето полицаи которые торгуют наркотой. Потому что они потеряют монополию и высокие цены, а так же не смогут пачками печатать фиктивные аресты чтобы продвигаться по службе и закрывать *раскрываемость* в конце квартала за счет курильщиков плана.
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