Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина. ФОТО

Старший оперуполномоченный продавал амфетамин по 400 грн за грамм. Коллеги провели у него две контрольных закупки и задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина", - сказано в сообщении.

Полицейского задержали и собираются сообщить ему по подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (торговля наркотиками). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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