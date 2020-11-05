В Киеве спасатели сняли мужчину с высоковольтной электроопоры, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве спасатели ГСЧС сняли мужчину с высоковольтной электроопоры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"5 ноября, в 17:36 в столичную Службу спасения 101 от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Елизаветы Чавдар на электроопоре находится человек. По прибытию было установлено, что мужчина находится на высоковольтной электроопоре, напряжение на которой достигает 110 кВт. Для спасения человека и установления спецтехники, спасателям пришлось ожидать отключения опоры от электроэнергии", - говорится в сообщениии.

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Примерно в 20:30 было отключено электроснабжение и получено разрешение на проведение работ. С помощью 90-метрового коленчатого подъемника, спасатели ГСЧС совместно со спасателями КАРС сняли мужчину с электроопоры и передали медикам и сотрудникам полиции, которые и будут устанавливать обстоятельства данного происшествия.

Отмечается, что экстремал не пострадал.