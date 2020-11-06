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В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС. ФОТОрепортаж

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По итогам выполнения боевых стрельб из ЗРК "Стрела-10" победителями конкурса на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия ВСУ стали четверокурсники факультета ПВО Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 01

Мероприятие проходило несколько дней на полигоне в Ривненской области. За право называться лучшими воинами-зенитчиками поборолись военнослужащие подразделений Сухопутных войск, морской пехоты, а также Десантно-штурмовой войск.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 02

Судьи соревнования определяли победителей по итогам проведения трех номинаций, а именно: "военно-профессиональная", "зенитная эстафета" и "отражения нападения противника".

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В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 03
В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 04

В результате, курсанты из Харькова заняли два первых и одно второе место.

В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС 05

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Топ комментарии

  • Ozirius Shewu
    Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
  • Z condor
    Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
    Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
    Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
  • Семён Семёныч 3ebbab94
    первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
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