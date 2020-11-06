В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС. ФОТОрепортаж

По итогам выполнения боевых стрельб из ЗРК "Стрела-10" победителями конкурса на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия ВСУ стали четверокурсники факультета ПВО Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мероприятие проходило несколько дней на полигоне в Ривненской области. За право называться лучшими воинами-зенитчиками поборолись военнослужащие подразделений Сухопутных войск, морской пехоты, а также Десантно-штурмовой войск.

Судьи соревнования определяли победителей по итогам проведения трех номинаций, а именно: "военно-профессиональная", "зенитная эстафета" и "отражения нападения противника".

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В результате, курсанты из Харькова заняли два первых и одно второе место.

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