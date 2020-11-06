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"Командир стрелкового батальона" Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ. ФОТО

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Российские оккупанты пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины, однако нарвались на ответ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С 7:27 до 7:40, то есть за 13 минут, по трем расположенным рядом позициям, не считая "плотного стрелкового огня", выпущено: 22 выстрела из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. - Ред.), семь 82-миллиметровых мин, два выстрела из гранатомета. Погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, востоковец, Панькин Андрей Андреевич, 21.10.1987г.р. Позывной "Марик". Начал боевой путь 29.05.2014 г. рядовым бойцом. ", - сообщил Ходаковский, опубликовав фото ликвидированного наемника.

Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 01

К тому же, терорист вновь призвал возобновить боевые действия на Донбассе.

"Если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, - то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод - тот его найдёт", - предложил Ходаковский.

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По информации украинского военкора Михаила Ухмана российские оккупанты пытались атаковать наши позиции, однако нарвались на ответ: "С русскими только так надо поступать - показывать силу - это секрет победы! Верьте в наши Вооруженные силы Украины, помогайте им, поддерживайте добровольцев и пусть все будет Украина!".

Согласно информации сайта Work.ua, до пособничества российским оккупантам уроженец Мариуполя Панькин Андрей Андреевич работал мотористом и столяром. 

Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 02
Командир стрелкового батальона Андрей Панькин ликвидирован во время атаки наемников РФ на позиции ВСУ 03

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    земля стекловатой херою Новососсии!!!
    ЗЫ.. напоминаю, все кто плохо себя вел и делала Украине зло, в следующей жизни родятся крысами на помойках Рашки..
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Отличная новость с утра. Земля стекловатой мрази окупанту.
  • Александр Глазков
    Отморозок.
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