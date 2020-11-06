Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекурсоров на 50 млн грн. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Согласно материалам следствия, в начале лета 2020 г. 50-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками - гражданами Украины и гражданкой РФ организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.
Сообщники непосредственно изготавливали метадон, а жительница Российской Федерации осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного "товара", как на территории Украины, так и за ее пределами, а именно в России и Беларуси.
Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.
4.11.2020 под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сотрудниками ДБН НПУ проведены обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотического средства метадон, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства.
Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.
Трое участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.
На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
За незаконные действия злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.