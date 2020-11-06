Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 тыс. долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.
Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе при получении "аванса" в размере 5 тыс. американских долларов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц, причастных к коррупционной схеме.